Leichtathletik : Schauerte qualifiziert sich für DM der U 20

Lintorf Einen erfolgreichen Start in die Freiluftsaison legte Leichtathletin Isabel Schauerte vom TuS 08 Lintorf als Siegerin bei den Mehrkampf-Regionsmeisterschaften in Wesel hin. Nach einer verletzungsbedingten Wettkampfpause präsentierte sich Schauerte mitten in der Abiturphase in starker Form und löste die Tickets zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften U 20 – über 100 Meter Hürden und im Siebenkampf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken