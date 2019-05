Badminton : Ratingen sucht seine Meister

Ratingen Die Badminton-Stadtmeisterschaft von Ratingen geht am 19. Mai (Beginn 9 Uhr, Halle Gothaer Straße) bereits in die 27. Auflage. Unter der Federführung des ASC Ratingen West beginnen die Spielklassen Bezirksklasse/Kreisliga und Kreisklasse/Hobbyspieler (Spieler ohne Spielerpass) in den Disziplinen Doppel und Mixed.

Um 9 Uhr starten die Mixed-Partien, ab 13 Uhr stehen dann die Doppel auf dem Programm.