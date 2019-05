Leichtathletik : Zwei Staffeln rennen zu Gold über 4x100 Meter

Schnelle Truppe: Ratingens Sprinterinnen trumpften auf. Foto: TV Ratingen

Ratingen Nach den Trainingslagern in den Osterferien waren die Wettkampfathleten und das Trainerteam des TV Ratingen gespannt auf die Ergebnisse der ersten in diesem Jahr anstehenden Regiomeisterschaften. Im Mittelpunkt standen in Wuppertal die Staffeln der Altersklassen U 14, U 16, U 20 und Frauen.

Viele neue Impulse für die Staffeln hatten sich die Ratinger Sportler noch vor den Osterferien geholt, denn Dieter Rotter war zum TV gekommen. Der Landes-Diszipintrainer Sprint gab sein Wissen in einer Einheit an die Trainerkollegen und die älteren Wettkampf-Athletinnen weiter.

Die intensive Vorbereitung machte sich jetzt auch bezahlt. Die Frauenstaffel mit Julia Holzmann, Fenja Kothe, Sarah Schulte-Bunert und Annabell Theisen sowie die Staffel der weiblichen U 20 mit Jana Barluschke, Femke Averdick, Lela da Costa und Leonie Drubel holten die Titel über 4x100 Meter nach Ratingen. Die U 20 unterbot mit ihrer Leistung außerdem direkt die Norm für die NRW-Meisterschaften deutlich und darf sich nun über einen Start in Duisburg freuen. Die weiblich U16 mit Francesca von Schamann, Marie Göllner, Anna Roes und Julia Wegscheider verfehlte das Podium mit dem vierten Platz nur knapp um 0,07 Sekunden.