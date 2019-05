Handball : Verbandsliga-Frauen können mit der Vizemeisterschaft gut leben

Ratingen Zum Meistertitel hat reichte es erneut nicht, aber deshalb vergießt rund um den Europaring niemand eine Träne. Auch in der jüngsten Handballsaison wurden die Damen des TV Ratingen nach teilweise großartigen Spielen Vizemeister der Verbandsliga – wie schon in der vergangenen Saison.

Vier Spielerinnen gehen. Zunächst Birgit Cordes. Sie ist 50 Jahre alt und war über den TuS Homberg bereits dabei, als der Ratinger Frauen-Handball noch in den Kinderschuhen steckte. Mit den Hombergerinnen spielte die Linkshänderin in der Regionalliga (damals 3. Liga). Zwei Spielerinnen ziehen weg: Ronja Mantyk nach Hamburg und Tanja Tschurer nach München. Der Beruf hat in diesem Fall Vorrang. Für Caroline Mentzen beginnt eine Ausbildung und sie hilft wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft aus.