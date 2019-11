Ratingen : Jugendrat macht erfolgreich Politik

Ratingen Die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. Nun nimmt ein neues Gremium die Arbeit auf.

Die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen: 14 öffentliche Sitzungen hat der Jugendrat in seiner zweijährigen Amtszeit abgehalten, sich intensiv in Themen eingearbeitet, selbstbewusst und kritisch vieles hinterfragt und neue Impulse gegeben. Was das engagierte Gremium in Sachen Jugendpolitik in Ratingen auf den Weg gebracht und umgesetzt hat, ist beachtlich. Bemerkenswert ist, dass er dabei auch über den Tellerrand hinausgeschaut und Projekte angestoßen hat, die nicht nur Jugendlichen, sondern allen Ratingern zu Gute kommen: Man denke an die neue Beleuchtung im Ostpark, die bereits realisiert wurde. Oder den Vorstoß, das ÖPNV-Angebot in den Abend- und Nachtstunden flächendeckend zu erweitern, der auf durchweg positive Resonanz stieß (die RP berichtete). Auch die Idee, für Radfahrer in der Stadt eine „grüne Welle“ einzuführen, wird weiter verfolgt. Eine Herzensangelegenheit war den Mitgliedern die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen. Mit Nachdruck und Beharrlichkeit forderten sie die Ausweitung dieses wichtigen Beratungsangebotes und steuern auf einen Erfolg hin. Das Thema stand in der letzten Sitzung des Jugendrates erneut auf der Agenda.