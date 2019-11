Handball : SG-Reserve bietet dem Top-Team eine Hälfte Paroli

Traf früh dreimal in Folge zur 3:0-Führung der SG Ratingen II: Bastian Schlierkamp. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Im Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer der Verbandsliga hält die Reserve der SG Ratingen das Spiel bis zur Pause offen, muss sich dann aber doch noch dem Bergischen HC II hoch geschlagen geben. Die nächste Aufgabe ist wohl auch unlösbar.

Mit der ersten Spielhälfte waren alle zufrieden bei der SG Ratingen II, immerhin war der verlustpuntkfreie Verbandsliga-Tabellenführer Bergischer HC II zu Gast, der Topfavorit auf den Oberliga-Aufstieg. Den Ratingern gelang ein schnelles 3:0, das sorgte erst einmal für Spannung und gute Stimmung. Bastian Schlierkamp setzte den Gästen die drei frühen Bälle in die Maschen. Dann 4:1 durch Marcel Müller, es bestand durchaus die Hoffnung, dass die Rot-Weißen eine Riesen-Überraschung schaffen könnten. Dann aber kam die BHC-Reserve immer besser ins Spiel. Sie ging in Führung (6:5/ 11. Minute), Ratingen blieb durch Schlierkamp bei 7:8 auf Tuchfühlung. Bei 12:13 zur Pause war noch nichts Wesentliches passiert. Aber dann zogen die Gäste unaufhaltsam davon. Die SG-Reserve unterlag 23:34 und muss sich damit trösten, dass der Gegner das beste Liga-Team ist. Trainer Rene Osterwind sagte: "Wir hatten gleich nach dem Wechsel eine Schwächephase, das nutzt diese BHC-Reserve eiskalt aus. Die wartete nur darauf, dass wir nachlassen würden. Das bestätigte mir deren Trainer Mirko Bernau auch nach dem Abpfiff. Wir haben jedenfalls keinen Grund, wirklich enttäuscht zu sein." Am Sonntag stehen seine Schützlinge erneut vor einer wohl unlösbaren Aufgabe, es geht nach Burscheid zu den Bergischen Panthern II. Die sind auch noch unbesiegt, Tabellenzweiter und wollen ebenfalls den Meistertitel.