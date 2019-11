Fußball : SV Hösel muss die Tabellenführung schon wieder abgeben

Lintorf/Hösel Mit 2:3 verliert der Spitzenreiter der Kreisliga A in Erkrath und ist wie Rot-Weiß Lintorf beim 1:2 in Urdenbach mit einem Gegentor nicht einverstanden.

Nur wenige Stunden konnte sich der SV Hösel freuen über die eroberte Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A. Die entstanden ist durch die Spruchkammersitzung, wo die Punkte aus dem DSV-Spiel zuerkannt wurden. Aber am Sonntag unterlagen die Höseler beim SSV Erkrath 2:3. Die erste Niederlage nach elf ungeschlagenen Spielen. Die Entscheidung fiel in der vorletzten Minute. Die Höseler wollten bei 2:2 den Auswärtssieg, sie hatten längst geöffnet, mit Kevin Peuler den Angriff verstärkt. Ihm war auch der 2:2-Ausgleich gelungen. Aber der genannte Angriff wurde abgefangen, Erkrath konnte über rechts kontern. Der Ball wurde so auf das Tor des SVH geschlagen, dessen Keeper Sebastian Reckzeh erreichte ihn mit Mühe und war der festen Überzeugung, dass er auf der Linie abgewehrt wurde. Aber der Schiedsrichter sah es anders, er entschied auf Tor für Erkrath, und so gewann der SSV 3:2. „Ich möchte zu diesem Erkrather Tor nichts sagen“, so Hösels Trainer Senad Hecimovic. „Aber unser Torwart beteuert, er hätte vor der Linie abgewehrt. Aus unserer Sicht ist es jedenfalls ein äußerst unglücklicher Treffer.“ Vorher führten die bisher im Abstiegskampf verwickelten Gastgeber zweimal, Hösel kam immer wieder heran, bestätigte aber, dass der SSV ein ganz starker Gegner war. Jedenfalls steht nun der SC Unterbach wieder ganz oben. Sonntag kommt der SV Oberbilk an den Neuhaus.