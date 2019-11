Fußball : SSVg feiert den ersten Heimsieg

Heiligenhaus Mit 4:1 schlägt die SSVg Heiligenhaus den DV Solingen und kämpft sich damit ein wenig aus dem Keller. Die Rote Laterne hat das Team von Monrem Orahhou und Mehmet Ali Aydemir an Radevormwald abgegeben. An dem Duo macht Manager Özay Tarim auch den gegenwärtigen Erfolg aus.

Mit dem klaren Ergebnis waren die Solinger noch gut bedient, denn die SSVg hatte vor allem am Ende noch eine haushohe Überlegenheit. Es war der erste SSVg-Heimsieg. Die Rote Laterne ist nun an Radevormwald weitergereicht, und es besteht ganz plötzlich wieder die berechtigte Hoffnung, dass die Liga durchaus erhalten bleibt. Aber kommenden Sonntag geht es zum SV Velbert, dem Tabellenzweiten, der Meister werden will, dort hängen die Traben gewaltig hoch. Aber nun ist dieser SSVg mit ihrem Trainergespann Monrem Orahhou und Mehmet Ali Aydemir alles zuzutrauen. Sieben Punkte wurden aus den letzten drei Spiele eingefahren. „Unsere tolle Verfassung trägt die Handschrift der beiden Trainer“, so Tarim. „Es wird viel Wert auf Kameradschaft gelegt, auf viel Laufarbeit, und nun können wir eine richtig spannende Saison liefern.“ Seine Heiligenhauser warf auch das 0:1 nicht aus der Bahn (16.). Im Gegenteil, es baute die Gastgeber richtig auf, nun waren sie wach, übernahmen sie das Kommando und am Ende stand dieser klare Heimsieg.