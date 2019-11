Handball : Schlierkamp stellt bei der SG Ratingen die Qualitätsfrage

Ratingen Das 26:28 gegen den TV Rheinbach ist die erste Heimniederlage der Saison, der Geschäftsführer des Handball-Regionalligisten SG Ratingen ist danach bedient. „Das ist total enttäuschend und wirft uns zurück“, sagt Bastian Schlierkamp und ärgert sich über Fehler des Rückraums und in der Abwehr.

Von dort sah er, dass die SG zwar engagiert in einer 6:0-Abwehr startete, in der auch Oelze auf halblinks decken musste – was dem Spielmacher so gar nicht liegt –, dass die Gäste aber dennoch in Führung gingen. Und diese behielten sie bis zum Ende, da es den Ratingern nie gelang, Konstanz in ihre Leistung vorne wie hinten zu bringen. Meistens betrug der Rückstand zwei Tore, wenn sie mal wieder auf einen Treffer herangekommen waren oder gar ausgeglichen hatten – was letztmals allerdings beim 12:12 in der 25. Minute gelang –, leisteten sie sich Fehlwürfe oder deckten unzureichend. Beispielsweise in der 52. Minute: Lazarov bediente Christian Mergner am Kreis, der zum 23:24 traf und noch eine Zeitstrafe zog. SG-Torhüter Petre Angelov parierte gegen den starken Halblinken Oliver Dasburg, doch Oelze scheiterte in Überzahl an Torwart Elias Hoven, dann kassierte Sam Schäfer in der Abwehr eine Zeitstrafe, und die Gäste trafen per Siebenmeter zum 25:23. Näher ließen sie die SG nicht mehr heran.