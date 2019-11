Fußball : 04/19 II verpasst den Sieg knapp

Zählte zu den besten Ratingern: Torwart Jan-Luca Klein. Foto: Fupa.net

Büderich Beim FC Büderich gibt es ein 1:1 für 04/19 II, doch die besseren Chancen haben die Ratinger. Sie können indes mit dem Unentschieden gut leben, klopfen sie doch mit dem einen Punkt so langsam an das sichere Mittelfeld der Bezirksliga an.

So langsam klopft Ratingen 04/19 II in der Fußball-Bezirksliga am sicheren Mittelfeld an. Beim Tabellendritten FC Büderich wurde ein völlig verdientes 1:1 geholt, obwohl die zweite Hälfte fast ausschließlich aus Büdericher Angriffen bestand. Aber Ratingens Abwehr stand vorzüglich. Wirklich zwingende Chancen hatten die Hausherren eigentlich nicht. Ihr 1:1-Ausgleichstreffer fiel durch einen Fernschuss von Yannick Platte, der unhaltbar im Ratinger Winkel einschlug, und sonst wurde alles geklärt, was auf den 04/19-Kasten kam. Die größte Chance des gesamten Spiels hatten aber die Ratinger. Fünf Minuten vor dem Ende tauchte Petar Popovic, aus dem Oberliga-Kader ausgeliehen, völlig frei vor dem Büdericher Tor auf. Der Ball lag zudem noch auf seinem starken linken Fuß, aber er landete neben dem Tor, und so muss sich Büderich eigentlich als glücklich bezeichnen, dass wenigstes ein Punkt am Eisenbrand geblieben ist.

Die besten Ratinger Akteure befanden sich eindeutig in der Hintermannschaft. Allen voran Torwart Jan-Luca Klein. Der 22 Jahre alte Velberter holte einige harte Schüsse weg, er strahlte bis zum Schlusspfiff viel Ruhe aus, und das war eine gewaltige Basis für den Punktgewinn. Auch in der Strafraumbeherrschung zeigte Klein keine Schwächen. Dann ganz stark die beiden Innenverteidiger Stefan Prengel und Stefan Haferkamp. Sie mussten Dauerbelastung aushalten, aber dies verlief fehlerfrei. Und dann freute sich Prengel: „Die gesamte Mannschaft hat gut nach hinten gearbeitet. Sonst hätten wir diesen Druck kaum ausgehalten. Ich denke, uns ist ein richtig gutes Auswärtsspiel gelungen.“

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. Popovic schoss das 1:0 (30.). Da ballerte der Oberligaspieler den Ball aus 30 Metern fast aus dem Stand flach ins untere Büdericher Eck. Wenig später wurde er dort im Strafraum übel von den Beinen geholt. Aber statt einem Elfmeter bekam Popovic die Gelbe Karte. Schiedsrichter Pinar aus Reusrath wollte eine Schwalbe gesehen haben, aber wahrscheinlich nur er. Sogar den Büdericher Fans stockte der Atem, als dieses Foul passierte. In der Nachspielzeit wurde Popovic vom Feld gestellt (Gelb-Rot). Der Grund war aus der Ferne nicht ersichtlich. Er ist somit am kommenden Sonntag gesperrt. Dann kommt der DSC 99 in den Keramag Sportpark, eine Riesenchance für die Ratinger, sich richtig gut im Mittelfeld festzusetzen. Trainer Christian Höfer: „Es ist ein wertvoller Punkt. Jetzt kommen als nächste Gegner die unten stehenden Mannschaften. Da wird uns ebenfalls nichts geschenkt.“