Ratingen : Für SPD-Abgeordnete ist Grundrente ein Meilenstein

(RP/kle) Die positive Resonanz kam prompt. Aus Sicht der Ratinger SPD-Abgeordneten Kerstin Griese ist die Einführung der Grundrente ein Meilenstein, auf den sich der Koalitionsausschuss jetzt verständigt habe.

„Vier von fünf Berechtigten werden Frauen sein. Sie haben in Berufen gearbeitet, in denen viel verlangt, aber wenig verdient wird“, weist die Sozialstaatssekretärin auf Berufe in Pflege, Erziehung, Gebäudereinigung und Gastronomie hin. „Wer viel geleistet hat, muss sich auf eine sichere Altersversorgung verlassen können. Das ist sozial, und das ist leistungsgerecht“, unterstreicht Griese.