Handball : TuS-Jugend überrennt den TV Ratingen II

Das Handball-Landesligaderby zwischen dem TuS Lintorf II und dem TV Ratingen II war für die Lintorfer ein lockerer Samstagabend-Spaziergang. Beide Mannschaften setzten A-Junioren ein, man wollte wissen, wie sie schon klarkommen im Seniorenbereich, aber sonderlich aufschlussreich war es nicht. Dafür waren die Lintorfer beim 30:19-Sieg viel zu überlegen. Sie bleiben in eigener Halle unbesiegt, die vier Heimspiele bisher brachten sieben Punkte und einen Platz im Spitzenbereich. Die Ratinger dagegen sind in den Tabellenkeller gerutscht. Es steht längst absoluter Abstiegskampf an, aber das kennt man am Europaring. Er beunruhigt keinen, zumal es nur einen Direktabsteiger gibt.