Hilfsaktion : Friedensdorf Oberhausen und Klinikum helfen kleinem Patienten

Niederberg (RP) Abdurakhmon O. (7) kommt aus Tadschikistan und leidet seit seiner Geburt an Hypospadie, einer Fehlbildung im Bereich der männlichen Harnröhre. Durch die Hilfseinrichtung Friedensdorf in Oberhausen wurde er ins Helios Klinikum Niederberg vermittelt, wo dem Jungen nun durch eine Operation geholfen wurde.

Noch etwas schüchtern schaut der Siebenjjährige die Ärztinnen an, die an sein Bett kommen und schauen, wie es dem kleinen Patienten nach der Operation geht. „Deutsch versteht der Kleine ein wenig, aber er ist sehr schüchtern und redet eigentlich nur, wenn es mal ein Stück Schokolade zur Belohnung gibt“, lacht Frau Dr. Caroline Steenken, Assistenzärztin der Urologie am Helios Klinikum Niederberg. Abdurakhmon darf noch nicht aufstehen, denn ihm wurde Bettruhe verordnet. Erst vor wenigen Tagen wurde er operiert, hat die OP gut überstanden und wird in ein paar Tagen das Klinikum wieder verlassen können. In ein paar Wochen wird er wieder zurück zu seiner Familie nach Tadschikistan reisen, wo er schon sehnlich erwartet wird.