Altweiber-Party : 2200 Jugendliche feiern auf dem Markt

Die Veranstaltung blieb überwiegend friedlich. Nur gegen Ende musste die Polizei bei einer Prügelei einschreiten.

Musik DJs aus dem Jugendzentrum Manege sorgten in der Stadthalle ab 15.11 Uhr für einen nahtlosen Übergang der Party. Einlass war erst ab 14 Jahren. Am Eingang wurden die Ausweise kontrolliert.

Nach der Party ist quasi vor der Party. Denn am Nachmittag ging es für die Jüngeren – meist zwischen 14 und 16 Jahren – in der Stadthalle weiter. 1000 Karten waren bereits im Vorfeld verkauft worden. Hansmeier rechnete am Ende des Tages mit rund 1600 Gästen. Die Älteren feierten nach der Party auf dem Markt entweder in Gaststätten oder in Düsseldorf weiter.