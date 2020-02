Rathaussturm : Jecke lassen Bürgermeister keine Chance

Ratingen Der Straßenkarneval ist eröffnet. Jung und Alt feierten auf dem Marktplatz und stürmten dann das Bürgerhaus.

Schon eine Stunde, bevor Bürgermeister Klaus Pesch endlich die weiße Fahne schwenkte und das ehemalige Rathaus und heutige Bürgerhaus am Markt den Karnevalisten nach einiger Gegenwehr übergab, feierten die Ersten schon Party auf dem Marktplatz. Die Möhnen jedoch trafen sich erst mal am Dumeklemmerbrunnen an der Oberstraße, den erstmals seit dem Jahr 1977 wollte Prinzessin Claudia II. wieder die „Miss Möhn“ für einen Tag küren.

Wer also ist die schönste Möhne in der Stadt? Das durfte Schirmherr Felix Kels entscheiden, der nach mehreren Blicken in die Runde und ganz genauem Hinsehen Elisabeth Voss entdeckte. Ausgestattet mit einem karnevalistischen Überlebenspaket für den Altweibertag, der Miss-Schärpe und viel Helau zog sie für den Rest des Tages mit der Prinzessin durch das karnevalistische Treiben. Für Claudia II. war die „Miss Möhn-Wahl“ gleichzeitig ein Dank an alle Möhnen, die jedes Jahr so prächtig mitfeiern.