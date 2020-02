Angedacht : In der fünften Jahreszeit ist alles anders

In der fünften Jahreszeit ist alles anders

Man darf ja vielleicht mal davon träumen: Die Mächtigen übergeben die Macht den Narren. So beschreibt eine altbabylonische Inschrift aus dem dritten Jahrtausend v. Chr. ein siebentägiges Fest: „Kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen.

Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleichgeachtet.“ Hier wird zum ersten Mal das Gleichheitsprinzip bei ausgelassenen Festen praktiziert und dies ist bis heute ein charakteristisches Merkmal des Karnevals. (Wikipedia)

Schön wäre es, wenn der Traum von der Gleichheit aller Menschen Karneval überdauern könnte. Denn in der anschließenden Fastenzeit geht es ja gerade darum, dass Gott sich mit uns so weit gleich gestellt hat, dass er gelitten hat und gestorben ist. Ja er wird wie wir und wir wie er. Da drehen sich wie im Karneval die Verhältnisse um.

Oder wie in folgendem Witz: Der stolze Vater prahlt beim Kaffee, wie toll sein einjähriger Sohn schon sprechen kann. „Bubi, sag‘ mal Rhinozeros!“ Der Kleine kommt zum Tisch gekrabbelt, zieht sich an der Tischkante hoch, schaut skeptisch in die Runde und fragt: „Zu wem?“