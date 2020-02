Schimmen : Schwimmen boomt beim TV Ratingen

Ratingen Rund 450 Nachwuchs-Athleten sind für die Grün-Weißen im Becken, die Nachfrage beim TV Ratingen ist aber so groß, dass es Wartelisten gibt. Bereichsleiter Ralf Kastner hofft, dass sich das ändern lässt, denn sein Ziel ist, dass jedes Kind schwimmen kann. Dafür werden die Kinder leistungs- und altersgerecht eingeteilt.

Die Kapazitäten des TV, bei dem rund 450 Kinder schwimmen, lassen derzeit nicht mehr zu. „Ich finde, dass jedes Kind schwimmen können sollte, und deswegen tut mir das so leid. Ich würde gerne mehr Kinder aufnehmen, egal ob Wettkampfschwimmer oder für den Breitensport, aber die Trainingszeiten sind schon extrem ausgeschöpft“, sagt der Bereichsleiter, der die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und Bäderbetrieben ausdrücklich lobt: „Das läuft super, aber vielleicht können wir Lösungen finden, dass es noch besser laufen könnte.“

Dazu muss man wissen: Allein die fünfte Mannschaft der Wettkampfschwimmer, die Kastner aufgrund des vielen Grundtechnik-Trainings als „Wiege der Wettkampfmannschaften“ sieht, trainiert schon zweimal pro Woche. Und je höher es in den einzelnen Kadern (siehe Info-Kasten) geht, desto öfter gibt es Training. Und da sind die Breitensportler noch gar nicht eingerechnet, die Kader-Aktiven machen nur ein Viertel aller Schwimmer des TV aus.

Das meiste Training haben die zehn Ratinger Kader-Athleten des Schwimmverbandes Rhein-Wupper, die zusätzlich zu ihren Einheiten im Verein noch alle sechs bis acht Wochen zu einem Kader-Training des Verbandes oder zu einem Wettkampf auf dieser Ebene fahren. Darüber kann man sich wiederum für den Landeskader NRW qualifizieren und darüber dann für den Bundeskader. „Das ist aber schon eine extreme Hürde“, sagt Kastner und verdeutlicht: „Wir haben neulich in Neuss auf der 50-Meter-Bahn trainiert und da einen Juniorkader-Schwimmer von der SG Neuss getroffen. Der muss mit seinen Anfang 20 jede Woche 80 Kilometer schwimmen, um im Kader zu bleiben. Bei unserer Ersten Mannschaft sind es 20 bis 25 Kilometer pro Woche. Diese Sportart ist so trainingsintensiv, dafür braucht man extrem viel Fleiß. 80 Prozent sind Fleiß, 20 Prozent Talent.“

Wie ertragen junge Sportler dieses „Kacheln zählen“? Kastner schmunzelt. „Wir periodisieren das Training. Es gibt natürlich immer Phasen, in denen man extrem viele Meter machen muss, aber auch wieder andere, bei denen es um Technik und den Sprint geht. Von Woche zu Woche ist das Training inhaltlich anders. Und mit Staffel-Schwimmen und Schnick-Schnack-Schnuck-Fangen bekommt man die Kinder schon begeistert“, sagt der Trainer. Der Lohn für die harte Arbeit ist nicht nur die Teilnahme an Wettkämpfen, sondern auch die Bewunderung der „normalen“ Besucher im Angerbad. „Die staunen schon, wie oft die Kinder hin und her schwimmen und wie schnell und mit welcher Technik“, sagt Kastner erfreut.