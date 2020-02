Rathaussturm : Die „Goldenen Zwanziger“ sind närrisch

Foto: Blazy, Achim (abz) 11 Bilder Der Rathaussturm in Heiligenhaus an Altweiber.

Heiligenhaus Bürgermeister in Frack und Zylinder gegen die Möhnenmacht – keine Frage, wer um 11.11 Uhr chancenlos blieb.

Die Frühschicht kommt um neun Uhr. Klaus, Hansi, Angelika und Dieter tragen unverkennbar die Insignien der Heljens Jecken, bestücken und versorgen den Stand mit gegrilten Leckereien auf dem Rathausplatz. Früh hält sich der Andrang in Grenzen. Bleibt Zeit, wichtige Fragen zu klären. „Wie viele Brötchen habt ihr denn hier?“ Und für einen kleinen Abstecher an einen weiteren Stand, den mit dem Glühweinkessel. Zeit für das Team zu beobachten, wie der Platz sich langsam füllt. Nicht ganz so, wie in den Vorjahren – wetterbedingt. Aber wer kommt, hat Spaß.

Schon tags zuvor hatte sich der Sessionsendspurt gut angelassen, wie Daniel Tüch zwischen allerlei organisatorischen Aufgaben kurz berichtet. „Das Narrenwecken war gut besucht“, sagt der Chef der Heljens Jecken. Zu Gast waren unter anderem die Prinzenpaare aus Angermund und Ratingen.

INFO Am Samstag geht die Party weiter Wind und Wetter: Heljens Jecken Chef Daniel Tüch geht davon aus, das der Zoch am Samstag starten kann, nur notfalls ohne größere Wagen.

Viele Gruppen sind am Start, für mindestens eine ist es eine Art Generalprobe für den Zug am Nelkensamstag. Verkleidet als Dominosteine in Schwarz und Weiß (“alles selbst gemacht, Kostüme kaufen – das tun wir nicht“) haben sie gleich eine muntere Warnung an das zu Altweiber überhaupt nicht starke Geschlecht parat: „Männer nehmen wir Samstag nur mit, wenn sie lieb sind.“ Heiligenhauser „Steam Punker“ sorgen dicht daneben für besonders auffallende Optik.

Derweil sorgt Thorsten Thus von einer Ecke im großen Ratssaal drinnen für den guten Ton am Mischpult. Immerhin hat sich Obermöhne Conny Breiden für die närrische Übernahme der Amtsgewalt allerhand einfallen lassen, was dem Bürgermeister auf dem Rathausbalkon in den Ohren geklungen haben dürfte. Eisenbahngeschichte, A 44 und Bürgerwald sind nur Stichworte, vom Tusch bekräftigt.

Schick in Schale – In solch einem Kreis kann selbst ein besiegter Bürgermeister Michael Beck nur eines tun: mitfeiern. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus. Foto: RP/Paul Köhnes

Ungewohnt: Ingmar Janssen in Kutte mit Trost und Rat. Foto: RP/Paul Köhnes

erwartungsvoll: Möhne Monika Horstmann vor dem Sturm. Foto: RP/Paul Köhnes

Beschäftigt: Heljens-Jecken-Kassiererin Heike Kulow. Foto: RP/Paul Köhnes

Erfolgsverwöhnt: Die Rathaus-Chefetage musste sich der geballten Möhnenmacht ergeben. Foto: Blazy, Achim (abz)