Karneval in der Kreispolizeibehörde : „Jeck mit Respekt“ beim Prinzenempfang in Neuss

Neuss Zum 46. Mal hatte der Landrat am Dienstag die Prinzessinnen, Prinzen und Dreigestirne des Rhein-Kreises zum traditionellen Prinzenempfang der Kreispolizeibehörde eingeladen.

„Wir sind schon zum elften Mal dabei. Es ist ein schöner Start in den Sessionsabschluss“, bemerkte Markus Fillinger von der KG Rot-Weiß aus Stürzelberg. Nachdem Sträflinge, Flamingos und ein Stinktier für ihre Kostüme geehrt worden waren, trat die Tanzgarde der Kreispolizeibehörde auf. Fünf Polizisten und fünf Polizistinnen zogen als Boyband und Girlband unter Applaus und Jubeln in den vollen Saal des Zeughauses ein. Mit schnellen Kostümwechseln und lustigen Choreographien brachten sie den Saal zum Kochen. Beim Finale war es dann sogar so weit, dass „Britney Spears“ auf einmal von den „Spice Girls“ in die Luft gehoben wurde. Abschließend wurde die Leiterin der Tanzgarde, Petra Dusend, auf die Bühne gebeten, um ihr für ihr Engagement zu danken. Nachdem sich die Tanzgarde verabschiedet hatte, entließ Sitzungspräsidentin Drawe die Karnevalisten in einen feuchtfröhlichen Nachmittag.