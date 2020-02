Fußball : 04/19 verliert erneut zu Hause

Ratingen Im Nachholspiel gegen den 1. FC Kleve unterliegt der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 am Mittwochabend nach Halbzeit-Führung noch mit 1:2. Auch Rot-Weiß Lintorf muss sich im Heimspiel beugen, gegen die SG Benrath-Hassels gibt es ein 0:1 in der Kreisliga A.

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 muss auf den ersten Heimsieg seit August 2019 weiter warten. Auch das Nachholspiel am Mittwochabend gegen den 1. FC Kleve brachte dahingehend nichts Neues, die Gäste zogen durch den 2:1-Sieg an den Ratingern vorbei, die damit wieder auf Platz 14, den ersten Nichtabstiegsplatz, zurückgefallen sind.

Dabei hatte es gut begonnen für 04/19, das im Keramag-Sportprak im 3-5-2-System auflief: Die Hausherren überließen dem Gegner den Ball, der konnte damit allerdings recht wenig anfangen. Selber gefährlich wurden die Ratinger indes auch nicht wirklich, so dass es schon der Mithilfe der Klever bedurfte: Leslie Rume spielte von der Mittellinie einen katastrophalen Rückpass auf seinen Torwart Ahmet Taner, der den Ball mit dem Kopf an der Strafraumgrenze annehmen musste – und bis er den verarbeitet hatte, war Moses Lamidi schon herangelaufen und sprang dazwischen. Der Ratinger Stürmer traf erst den Ball und dann das Bein des Torwarts, Schiedsrichter Fabian Spitzer ließ die Szene und Lamidi laufen, der so ins leere Tor schießen konnte – die Führung der Hausherren nach 23 Minuten. Fünf Minuten später hätte Erkan Ari im Anschluss an einen Eckball erhöhen können, zielte aber zu ungenau und schoss über das Tor. So blieb es zur Pause beim 1:0.