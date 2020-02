Frühjahrsoffensive : Buchhandlung lädt Autoren ein

Im März startet an der Lintorfer Straße die Frühjahrsoffensive mit Lesungen.

(RP) Der März steht vor der Tür und mit ihm hat die Altstadt-Buchhandlung an der Lintorfer Straße auch die ersten Autoren für dieses Jahr nach Ratingen eingeladen – es sind nicht wenige. Den Anfang macht am 5. März Michael Kumpfmüller, der seinen Roman „Ach, Virginia“ vorstellen wird, in dem er von den letzten Tagen Virginia Woolfs erzählt. Am 18. März kommt dann John von Düffel und hat „Der brennende See“ im Gepäck.