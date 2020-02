Markt der Möglichkeiten : Familienzentrum stellt sich der Öffentlichkeit vor

(RP) Das neue Awo und Caritas Familienzentrum in Ratingen stellt sich mit einem Markt der Möglichkeiten vor. Am Freitag, 28. Februar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr sind alle Interessierten in die Caritas-Kita Meygner Busch 1a eingeladen.

Neben den Angeboten der Awo Kita Haselnussweg und des Caritas-Kindergartens Meygner Busch stellen sich auch die Kooperationspartner vor. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen und Einblicke in die verfügbaren Möglichkeiten zur Unterstützung, Förderung und Beratung für Eltern, Kinder und Familien.