Freizeit & Genuss : Ganz schön jeck zum ersten Zoch

Am Samstag schlängelt sich der erste närrische Lindwurm der Region durch Erkrath. Wir geben Kostümtipps, die schnell umzusetzen sind.

Vom Gerberplatz aus wird der Zug am Samstag ab 14.11 Uhr durch Alt-Erkrath ziehen – und in einer Woche startet dann in Mettmann und überall der Straßenkarneval mit Weiberfastnacht. Weil Weihnachten ja noch nicht sooo lange her ist: Warum nicht mal als Tannenbaum um die Häuser ziehen? Also raus mit der Dekokiste und alles, was sich dafür eignet, entweder auf ein grünes Shirt oder Kleid nähen – Hauptsache grün. Kugeln in verschiedenen Größen und Farben sehen super aus und auch Girlanden. Lichterketten mit Batteriebetrieb, Girlanden und kleine Kugeln kann man übrigens auch gut um Draht wickeln und daraus einen schönen Haarkranz zaubern. Weil der Wind gerade so eisig weht, bietet sich ein Schneemann-Kostüm an. Dafür braucht man etwas in Weiß: Kleid, Shirt, Hemd, Mantel oder Jacke. Aus schwarzem Moosgummi (Bastelgeschäft) lassen sich schnell Kreise ausschneiden, die man in schneemanntypischer Reihe einfach auf das weiße Kleidungsstück der Wahl klebt. Dann die Bäckchen rot und die Nase orange schminken, Hütchen oder Zylinder aufsetzen, Schal umbinden – fertig. Statt Gummikreise kann man auch Fellbommel nehmen oder Bommel aus Wolle selber basteln, und auch eine lustige Karottennase kann man häkeln und mit einem Bändchen befestigen.