Bürgermonitor : Brückenarbeiten ziehen sich in die Länge

Heiligenhaus Trotz Verbots und intensiver Polizeikontrollen passieren regelmäßig schwere Lkw die Brücke in Hofermühle.

Eindeutiger könnte eine Situation nicht sein. Kein Lkw darf die über 100 Jahre alte Brücke über die Kalkbahn in Hofermühle überqueren. Weder von Schöllersfeld kommend, noch aus Richtung Norden von der A 44 oder aus der Stadt Heiligenhaus. In der täglichen Wirklichkeit passiert das exakte Gegenteil.

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das regen Lkw-Verkehr Richtung Brücke Hofermühle zeigt. In den Kommentaren spiegeln sich Unverständnis und Ärger. Mit diesem Unverständnis stehen die Kommentatoren nicht allein. Das zeigt die Erfahrung der Polizei: „Unsere Feststellung ist: wenn wir da kontrollieren, findet sich so etwas“, sagt Polzeisprecher Ulrich Löhe. „Und wir kontrollieren da sehr regelmäßig.“ Es gibt genau einen Punkt, von dem aus das problemlos möglich ist. Der liegt, von Hofermühle aus gesehen, etwas nordwärts Richtung Autobahnzufahrt. Gelände und Wege dort bieten auch die einzige Möglichkeit weithin, ertappte Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen umdrehen und zurückfahren zu lassen. „Wir nutzen diese Stelle auch für unsere turnusmäßigen Schwerverkehrskontrollen. Denn wir können von einem ausgehen: Bei denen, die Beschilderung ignorieren, könnte es auch unliebsame Entdeckungen an den Fahrzeugen selbst geben“, so Löhe.