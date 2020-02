Verkehr : Rathaus-Tiefgarage bleibt am Wochenende geschlossen

Am Wochenende gibt es für die Tiefgarage keine Stromversorgung. Deshalb bleiben die Schranken geschlossen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP) Die Stromkabelarbeiten am kommenden Wochenende im neuen Rathaus haben auch Auswirkungen auf den Betrieb der Tiefgarage an der Minoritenstraße, die ohne Strom nicht öffnen kann. Daher bleibt das Parkhaus in der Zeit von Freitag, 28. Februar, 15 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 1. März, geschlossen.

Wie bereits mitgeteilt, sind von den notwendigen Arbeiten im Rathaus auch das Bürgerbüro sowie die Touristinfo und der Ticketverkauf betroffen. Ohne Stromversorgung können die Einrichtungen nicht wie üblich an diesem Samstagvormittag, 29. Februar, öffnen.