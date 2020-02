Abtsküche : Schlumpf-Börse feiert Premiere im Museum

Schlümpfe / Karneval im Museum Abtsküche. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (RP/köh) Der Schlumpf-Wahnsinn im Museum Abtsküche geht weiter. „Der Schlumpf, Anlageobjekt oder Sammelgegenstand?“ Diese Frage klärt sich am Sonntag, 1. März, im Museum Abtsküche, Abtskücher Straße 37. Jedes Jahr veranstaltet The Dutch Smurf Collectors Foundation (DSCF) eine Messe in den Niederlanden für Schlümpfe Sammler.

