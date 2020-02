Verwaltung : Bürgerbüro ist am 29. Februar nicht geöffnet

Bürgerbüro ist am 29. Februar nicht geöffnet

Ratingen (RP) Weil Stromkabel ausgetauscht werden müssen, ist das ganze Rathaus am Samstag, 29. Februar, ohne „Saft“. Obwohl für diese notwendigen Arbeiten bewusst das Wochenende ausgewählt wurde, hat dies doch Auswirkungen auf den Bürger, denn das Bürgerbüro sowie die Touristinfo und der Ticketverkauf können ohne Stromversorgung nicht wie üblich an dem Samstagvormittag öffnen.

Ein paar Tage später – am Mittwoch, 4. März – muss das Bürgerbüro ebenfalls geschlossen bleiben. Grund: Das Melde-Programm wird auf einen anderen Server gelegt, während der Umstellungsarbeiten ist also kein Zugriff auf die Meldedaten möglich. Der Server-Umzug erfolgt bewusst an einem Tag mit kürzeren Öffnungszeiten (8 bis 12 Uhr). Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.