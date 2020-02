Ratingen : Narren trotzen Wind und Wetter beim Zoch

Ratingen Beste Stimmung bei miesem Wetter – so bewegte sich der Zoch durch die Stadt. Die neue närrische Startzeit 11.11 Uhr – hatte sich herumgesprochen.

Schirme, Plastikumhänge, alles, was irgendwie wasserdicht zu bleiben versprach, stand bei den Jecken hoch im Kurs. Wohl verschlossene Trinkgefäße natürlich auch. Zwar blieben die Jecken im Zug und am Straßenrand weitestgehend von starkem Wind verschont, aber Niesel und mehr durchweichten zeitweise alles. So erlebte die Familie des Prinzen Bernd I. – eine Gruppe um Stiefsohn Benjamin war aus dem hessischen Fulda angereist – eine närrische Regenpremiere.