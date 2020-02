Aschermittwoch alternativ : Im Tagödchen kommt die Kleinkunst groß raus

Ratingen (RP) Im Tragödchen wird am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.11 Uhr, dem spurlosen Verschwinden des Hoppeditz keine Träne nachgeweint und trotzdem kein Auge trocken bleiben.

Die Musikprofis und Tragödchen-Direktoren Stephan Wipf und Stephan Neikes an den Gitarren, Olaf Buttler am Bass, Jody Martin am Schlagzeug und Marcel Planz (schöne Stimme und Gitarre) zaubern Altbekanntes in neues rockiges Gewand. Alles nur geklaut und trotzdem oder gerade deswegen mitreißend. Das Gleiche gilt für die kabarettistischen und literarischen Einwürfe. Und diese selten gelungene Mischung aus Literatur und Musik hält das Tragödchen schon seit zwölf Jahren wöchentlich am Rennen. Da wurde hemmungslos aus der achtbändigen Gesamtausgabe von Hanns Dieter Hüsch rezitiert, verschiedene Mundart-Comedians ins Hochdeutsche übersetzt und auch Humorklassiker von Heinz Erhardt, Loriot, und Robert Gernhardt wurden nicht verschont. Jeden Donnerstagabend zwei Stunden anspruchsvolles Hintersichlassen des Alltags, konzipiert und vorgetragen von den Tragödchen-Eigengewächsen und Seelen der Buchhandlung Peter & Paula, Anne Gansen, Lotta und Bernhard Schultz. An diesem Donnerstag sind von den Tragödchen-Direktorinnen Anne Gansen, Lotta Schultz und Noemi Schröder am Start. Infos und Anmeldungen unter Tel. 2102 26095 und www.buch-cafe.com.