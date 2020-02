Auch neue Öffnungszeiten : Touristinformation zieht um

Ab März ist auch der Ticketverkauf im neuen Rathaus zu finden.

In diesen Tagen lohnt sich ein Besuch im Ticketverkauf besonders, da gerade im März viele unterhaltsame und spannende Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Neben dem Gastspiel von Nessi Tausendschön am 6. März präsentiert das Landestheater Neuss am 11. März das Schauspiel „Vor dem Entschwinden“, bevor am 14. März das Improvisationstheater Springmaus zum 100-jährigen Bestehen der VHS gratuliert. Weiter geht es am 18. März mit dem Märchenmusical „Der gestiefelte Kater“ und der packenden Inszenierung über die legendären Comedian Harmonists am 19. März, mit dem Frühlingskonzert des Collegium Musicum am 22. März, dem Konzert von Fee Badenius & Band am 25. März und dem Auftritt von Konrad Beikircher am 27. März.