Stadtwerke Ratingen : Letzter Abschnitt des Fernwärmeausbaus

(RP) Mit dem Fernwärmeausbau der Stadtwerke Ratingen in der Calor-Emag-Straße startet der letzte Abschnitt des Ausbauprojektes in Ratingen-Mitte. Geplant ist die Baumaßnahme ab Mittwoch, 4. März und dauert voraussichtlich zwölf Wochen.

Um die Arbeiten durchführen zu können, ist es nach Angaben der Stadtwerke erforderlich, eine Verkehrsinsel sowie einige Parkbuchten zurückzubauen. Auch müssten zwei im Bauabschnitt befindliche Linden gefällt werden. „Wir würden die beiden Linden gerne erhalten, dies ist aber leider aus bau- und verkehrstechnischen Gründen nicht möglich“, erklärt Frank Kluitmann, Projektleiter für den Fernwärmeausbau. „Selbstverständlich sorgen wir nach Abschluss der Bauarbeiten für eine adäquate Ersatzbepflanzung“, so Kluitmann weiter.

Seit Ende 2015 erweitert der Energieversorger in der Innenstadt sein Fernwärmenetz. Dafür wurden durch die Stadtwerke auf einer Strecke von mehr als vier Kilometern Versorgungsleitungen verlegt, die vom Fernheizwerk in Ratingen-West quer durchs Stadtzentrum führen. Der erste Bauabschnitt vom Fernheizwerk Am Sandbach bis zur Straße „Am Stadion“ sowie der zweite Abschnitt von „Am Stadion“ bis zur Friedrich-Ebert-Realschule und der dritte Bauabschnitt auf der Philippstraße wurden bereits fertiggestellt.