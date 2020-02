Kulturtag : Bühne frei für die Jugend beim Ratinger Kulturtag

Es ist ein fester Termin im Ratinger Kulturkalender: Traditionell in der Woche nach Karneval veranstaltet das Kulturamt der Stadt Ratingen den „Ratinger Kulturtag“. Dieses Jahr steht er ganz im Zeichen der Jugend.

Der Grund: „Wir haben 2020 das Jugendkulturjahr“, erklärt Andrea Töpfer vom Kulturamt am Dienstagmorgen bei der Vorstellung des „ Ratinger Youth Day“ am kommenden Sonntag, 1. März, im Stadttheater. Von 11 bis 18 Uhr wird dann allen Ratinger Bürgern kostenfrei ein facettenreiches Programm, das hauptsächlich von Jugendlichen aus Ratingen und dem städtischen Jugendrat gestaltet worden ist, präsentiert.

Besonders freuen dürfen sich die Gäste am Sonntag auf die Tanzchoreografie „Straight Outta Ratingen“. Andreas Mainka vom Kulturamt erklärt die Besonderheit hinter der Choreografie: „Ratinger Jugendliche tanzen an Orten und Plätzen in der Stadt, die sie besonders gut finden. Diese Choreografie wird gefilmt und soll später zu einem Film werden, der zu einem Image-Film für Ratingen werden könnte.“ Am kommenden Sonntag wird laut Mainka der erste Zwischenstand des ambitionierten Filmprojektes, das noch bis Juni geht, vorgestellt.