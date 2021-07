In Hetterscheidt : A 44: Zu- und Abfahrten am Wochenende gesperrt

Heiligenhaus (RP) Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt von Freitag um 19 Uhr bis Montag um 0 Uhr auf der A44 von Essen in Richtung Velbert an der Anschlussstelle Hetterscheidt die Ausfahrt in Richtung Velbert und die Auffahrt aus Richtung Heiligenhaus kommend.

