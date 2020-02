Neues Konzept : Landesmuseum geht in eine neue Zeit

Die Einrichtung in Hösel soll für die jüngeren Generationen attraktiver und damit zukunftsfähig werden.

Durch das Oberschlesische Landemuseum an der Bahnhofstraße in Hösel soll künftig mehr europäischer Wind wehen, das jedenfalls wünscht sich der Ratinger CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer, stellvertretender Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er und der Vorsitzende der Gruppe, Eckhard Pols, trafen sich gestern mit Vertretern aus Nordrhein Westfalen, der Stiftung Haus Oberschlesien und der stellvertretenden Museumsleiterin Dr. Susanne Peters-Schildgens über eine Neuausrichtung des Hauses.

Wie Pols erklärte, gibt es derzeit in der CDU/CSU eine Arbeitsgruppe, die derzeit alle landsmannschaftlichen Museen begutachtet, um zu sehen, wie sie aufgestellt sind und wie „wir diese in die Zukunft bringen können“. Das Haus in Hösel macht da keine Ausnahme. Überlegungen zu einer konzeptionellen Neuausrichtung habe es schon einige Zeit gegegen, wie Schildgen sagt, allerdings hat durch den Schnitt in der Leitung des Museums das Thema neue Fahrt aufgenommen.