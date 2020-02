Portrait : Objektschutz ist auch eine Frauensache

Angefangen hat alles auf der Ausbildungsmesse „Speed-Dating“ der IHK in Ratingen vor rund drei Jahren. „Ich war damals mit einer Freundin und ihrem Vater da und wollte mich einfach nur über Ausbildungsangebote informieren“, erinnert sich Lea Hoffmann.

Dass die 21 Jahre alte Düsseldorferin aber am Stand der Firma „Heckermann Objektschutz“, die damals auch auf der Messe präsent war, kleben blieb, lag auch an der Intervention des Vaters ihrer Freundin. „Er machte mich auf Heckermann aufmerksam“, sagt Lea, die eigentlich nicht so genau wusste, was sie beruflich machen will. Schnell fand die gebürtige Haanerin aber das Berufsfeld Sicherheit und den damit verbundenen Ausbildungsberuf interessant. „Es klang spannend und hörte sich sofort sehr abwechslungsreich an.“