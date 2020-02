In Ratingen West : Mieter klagen über Wohnungsmängel

In Ratingen West

Sind aufgebracht ob der Zustände in ihrem Haus: Bewohner der Jenaer Straße 14. Manfred Evers von der Volkssolidarität Ratingen (links) nimmt sich ihnen an. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Wasserschäden und Schimmel im Himmelshaus an Jenaer Straße 14. Der Vermieter, die LEG, bezieht Stellung dazu.

Ein Dutzend Mieter der Jenaer Straße 14 klagen über den schlechten Zustand ihres Wohnhauses sowie über Mängel in ihren Wohnungen. Die Rede ist konkret von wilden Müllkippen vor dem Hauseingang, defekten Fahrstühlen, kaputten Wasserhähnen, Schimmel und Wasserschäden, die wohl monatelang nicht repariert worden sind. „Wir hatten mehr als einen Monat kein fließend warmes Wasser gehabt, zudem ist die Dusche nicht funktionsfähig. Erste Reparaturarbeiten sind zudem nie zu Ende geführt worden, sodass wir jetzt noch nicht einmal mehr Wasserhähne im Bad haben“, sagt Mieter Yury Birov aus dem achten Stock. Er habe nach eigenen Aussagen bereits mehrfach den zuständigen Vermieter, die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) mit Sitz in Düsseldorf, darüber informiert. Geschehen sei nichts. So gehe es auch anderen Mietern, etwa Bogdan Nedeljkovic. „Ich habe durch den Wasserschaden jetzt sogar Schimmel im Badezimmer – auf die Reparatur warte ich noch.“