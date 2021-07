Unfall in Geldern-Pont : Feuerwehr löscht brennenden Lkw – B58 wieder frei

Wegen eines Lkw-Brandes war die B58 in Höhe Geldern am Montagmorgen gesperrt. Foto: Guido Schulmann

Geldern-Pont Ein Lkw brannte am Montagmorgen auf der B58 in Geldern-Pont in Höhe Haus Golten. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, die Bundesstraße war für eine knappe Stunde voll gesperrt.

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Montag auf der B 58 (Venloer Straße) in Geldern-Pont in Höhe der Zufahrt zu Haus Golten ein Lkw.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es wurde niemand verletzt.