Vier Aufführungen geplant : VHS-Theatergruppe Laien’s Klapp spielt rasante Komödie

In diesem Jahr feiert die VHS Ratingen ihr 100-jähriges Bestehen und die Theatergruppe Laien’s Klapp gehört nun schon seit mehr 30 Jahren dazu. Im vergangenen Jahr feierte die Truppe sehr erfolgreich ihr 30-jähriges Jubiläum mit der Komödie „Sein bestes Stück“.

Mit dem neuen Theaterstück „Bubblegum & Brillanten“, einer etwas englischen Komödie von Jürgen Baumgarten, möchte die Truppe auch in diesem Jahr wieder die Zuschauer begeistern. Das Publikum darf sich auf eine rasante Komödie mit etwas schwarzem, englischen Humor, viel Action und wie so oft einer Auswahl an unterschiedlichsten Charakteren freuen.

Im Fokus steht Sir George Middlesome, Earl of Eastermore, der sich aufgrund seines finanziellen Ruins gemeinsam mit seiner reizenden Gattin Lady Ellen aus dem Leben verabschieden möchte. Doch dies erweist sich als alles andere als einfach. Der treu ergebene Butler Mortimer, Lady Martha Gladstone, Sir Georges biestige Tante, deren liebreizendes Hausmädchen Jane Kinnegan sowie der befreundete Insolvenzverwalter Jonathan Jenkins können oder wollen ihn natürlich nicht bei seinem Vorhaben unterstützen und so überlegt sich Sir George, auf fremde Hilfe zurückzugreifen. Ob allerdings Harold Ballard und seine frisch angetraute Gattin Wendy da die Richtigen sind, wird sich noch herausstellen...

Aufführungstermine sind am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr (Premiere), Sonntag, 29. März, um 15.30 Uhr jeweils in der Aula der ehemaligen Elsa-Brandström-Schule, Karl-Mücher-Weg 15. Die Aufführungen am Samstag, 25. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. April, um 15.30 Uhr finden jeweils in der Aula des Kopernikus Gymnasium Lintorf, Duisburger Straße 112 statt. Die Eintrittskarten kosten 8 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 6 Euro und können an der Abendkasse erworben werden. Weiterhin gibt es Karten unter Telefon 0163 3718997 zu reservieren.