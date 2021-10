Ratingen : Neun Corona-Patienten sind im Krankenhaus

Kreis Mettmann Neun Patienten aus dem Kreis Mettmann werden aktuell wegen ihrer Corona-Erkrankung in Kkiniken behandelt. Das weist der Kreis in seiner Statistik aus.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 649 Infizierte erfasst, 7 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 70 (-7), in Haan 39 (+5), in Heiligenhaus 33 (+7), in Hilden 51 (-4), in Langenfeld 45 (+1), in Mettmann 52 (+9), in Monheim 60 (+9), in Ratingen 201 (-8), in Velbert 78 (-6) und in Wülfrath 20 (+1).