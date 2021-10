Historische Geschichte : Der „Meisterspion“ Richard Sorge in Solingen

Das Haus von Richard Sorge in Solingen, Hofschaft Wieden Nr. 19. Foto: Thorsten Ulbrich

Solingen/Kreis Mettmann Vor einhundert Jahren hat der promovierte Ökonom in der Klingenstadt gelebt und kommunistische Texte verfasst. Spuren, die unser Autor fand, gibt es auch in Haan.

Von Jörg Becker

Fragt man den Gärtner Thorsten Ulbrich im Bertramsmühlerweg 19 nach Richard Sorge, dann wird er munter und aktiv. Denn selbst wenn es genau 100 Jahre her ist, dass Richard Sorge zur Untermiete in genau dem Haus wohnte, das heute Thorsten Ulbrich gehört, so weiß er durchaus Einiges über Richard Sorge zu erzählen. Schuld daran ist seine Oma Grete Petermann. Sie war Jahrgang 1908, lebte bis 2004 und gab allen in ihrer Familie die Geschichte ihres Hauses mit der früheren Adresse Wieden 19 weiter. Und zu dieser Geschichte gehört auch Richard Sorge. Aus der ursprünglich von Polen nach Remscheid ausgewanderten Familie Kotyrba stammte auch Oma Petermann. Die Kotyrbas hatten in den zwanziger Jahren in Remscheid eine „Kunst- und Handelsgärtnerei“ und in Solingen das Haus Wieden 19 dazu gekauft, um hier ihre große Gärtnerei ausweiten zu können.

Mit Richard Sorge hatten die Petermanns einen ganz speziellen Gast. Der promovierte Ökonom, Jahrgang 1895, war nicht nur Wissenschaftler, sondern außerdem aktiver Kommunist. In Solingen wohnte er vom 28. Februar 1921 bis zum 28. September 1922, wo er als politischer Redakteur der „Bergischen Arbeiterstimme“ arbeitete.

Richard Sorge (1927) Foto: RGASPI-Archiv (Moskau)

Ende 1924 zog Richard Sorge in die Sowjetunion und arbeitete von 1929 bis 1941 als Spion des militärischen Geheimdienstes der Roten Armee (GRU) zunächst im chinesischen Shanghai und dann im japanischen Tokio. Äußerst geschickt hatte er es verstanden, sich ein Büro innerhalb der deutschen Nazi-Botschaft in Tokio zu besorgen, wo er ab 1933 als Journalist für deutsche Zeitungen arbeitete, besonders für die „Frankfurter Zeitung“. In Funksprüchen informierte Sorge die Rote Armee über die Aufrüstungspläne der japanischen Armee, um diese vor einem möglichen Angriff von Osten her zu warnen. Allerdings enttarnte ihn die japanische Geheimpolizei 1941, steckte ihn ins Gefängnis und ließ ihn 1944 an einem Galgen erhängen.

Thorsten Ulbrich weiß von seiner Oma noch einige Details über Richard Sorge: „Im großen Wohnzimmer hat er sich häufig mit vielen Leuten getroffen. Hier vorne hatte er ein kleines erhöhtes Rednerpult, an dem er stand und Vorträge hielt. Oft trafen sich bei ihm protestierende Bauern, denen es schlecht ging und die von ihm politische Hilfe erwarteten.“

Dass er sich um verarmte Bauern kümmerte, verwundert dann nicht, wenn man sich ein wenig in seinem weiteren Leben umsieht. So handelt zum Beispiel sein erster Artikel in der „Bergischen Arbeiterstimme“ vom 13. Januar 1921 von den Schwierigkeiten der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), Bauern für ihre Politik zu gewinnen und im Sommer 1921 überlegte er, zur Landkommune Barkenhoff in der Künstlerkolonie Worpswede zu ziehen. Das Thema Landwirtschaft hielt ihn Zeit seines Lebens in Bann. Von Shanghai aus schrieb er 1930/31 ganze zwölf Artikel für die in Berlin ansässige „Deutsche Getreide-Zeitung“ und in seinem im Tokioter Gefängnis geschriebenen Lebenslauf bekannte er, dass es sein größter Wunsch gewesen wäre, ein Buch über die chinesische Landwirtschaft geschrieben zu haben.

Grete Petermann ließ den Untermieter nicht in Vergessenheit geraten. Hier posiert sie mit Tochter Renate Ulbrich ungefähr im Jahr 1943. Foto: Thorsten Ulbrich

Sieht man das Haus im Bertramsmühlerweg 19, dann weiß der Besucher sofort, warum Sorge gerade dort gewohnt hatte. Er hatte zwischen 1918 und 1920 auf Seiten der Kommunisten an den Straßenkämpfen in Kiel, Hamburg und Aachen teilgenommen. Er wurde an verschiedenen Orten polizeilich gesucht. Wer sieht, dass nach dem Haus von Thorsten Ulbrich auf der linken Seite des Bertramsmühlerwegs sofort der Wald beginnt, ahnt, dass sich dieses Haus gut für eine spontane Flucht eignet. Thorsten Ulbrich bestätigt diesen Verdacht.

Während seiner Solinger Zeit war Sorge nicht nur Journalist der Arbeiterstimme, sondern seit dem 11. August 1921 auch der verantwortliche Redakteur für Politik. Er schrieb insgesamt 43 Zeitungsartikel. Die allermeisten waren ökonomische Fachartikel, zum Teil gespickt mit Zahlen und Statistiken. Hier einige ausgewählte Überschriften: „Konzentration und Gewerkschaftskampf“, „Betriebsräte und Klassenkampf“, „Die wirtschaftliche Situation und das Proletariat“, „Die Scheinkonjunktur“, „Ist das der Weg zur gemeinsamen Aktion der Arbeiterschaft“ oder „Kapital- und Gewinnbeteiligung der Werksangehörigen.“

Man kann an diesen Überschriften Einiges ablesen: Die „Bergische Arbeiterstimme“ war nicht nur eine weit über Solingen hinaus bekannte kommunistische Zeitung, sie war in den frühen zwanziger Jahren alles andere als ein dogmatisches Parteiorgan, sondern ein Blatt mit höchsten politischen und intellektuellen Ansprüchen. Wie hoch das intellektuelle der Niveau der „Bergischen Arbeiterstimme“ war, zeigt auch die Tatsache, dass Sorges Ehefrau Christiane am 18. Februar 1922 einen Artikel über Dantes „Göttliche Komödie“ veröffentlichen konnte. Sorge stritt für ein radikales und breites Bündnis aller Arbeiter und für eine Kooperation von Kommunisten, linken Sozialdemokraten und Gewerkschaftern.

Titelblatt von Richard Sorges Buch über Rosa Luxemburg mit dem Hinweis auf den Druckort Solingen (1922). Foto: Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn)

Die „Bergische Arbeiterstimme“ hatte Anfang der zwanziger Jahre eine Auflage von rund 20.000 Stück. Die Leser dieser Zeitung waren natürlich nicht nur Solinger Kommunisten. Bedenkt man, dass diese Zeitung für die gesamte linke Öffentlichkeit im Deutschen Reich wichtig war, dann dürfte die „Bergische Arbeiterstimme“ reichsweit rund 60.000 bis 80.000 Leser täglich erreicht haben. Und in dieser Zeitung geißelte Sorge den Kapitalismus nicht nur abstrakt, sondern konkret. Immer wieder war der Mühlheimer Unternehmer Hugo Stinnes sein Lieblingsfeind und wie am 19. November 1921 wurde er nicht müde zu betonen, dass „Stinnes und seine Leute sich auf Kosten der Arbeiterschaft und auf Kosten des Staates noch gesünder machen wollen, als sie schon sind“.

Für Richard Sorge war das Solinger Unternehmen Kieserling eine Art Solinger Hugo Stinnes. So forderte er am 28. Oktober 1921 in einem Artikel die Einführung des Zehn-Stunden-Tags auch in Solingen. Und hier gab er eine Breitseite gegen die Firma Kieserling ab. „Denn das, was die Arbeiter für sich dabei herausholen, ist im Augenblick so minimal und in der Zukunft so verhängnisvoll, dass der ‚Reinertrag‘ der kieserlingschen Machenschaft nur auf dessen Seite liegt. Oder will jemand es anders behaupten? Wer ist denn reich geworden, Kieserling oder die Arbeiterschaft, die bei ihm gearbeitet hat? Wer war noch vor dem Kriege ein kleiner Unternehmer, der mit euch im Gewerkschaftshaus diskutierte? Und jetzt? Und wenn Kieserling ein millionenschweres Unternehmen ist, so wird er in Zukunft bei der zehn-Stunden-Arbeitszeit ein noch weit schwererer Unternehmer sein, während ihr noch genauso elend, genauso um eure Existenz kämpfen werdet, wie früher.“

Für Richard Sorge waren seine zwei Jahre in Solingen aus drei Gründen besonders wichtig. Erstens war es die Druckerei der Arbeiterstimme, die 1922 sein Buch über Rosa Luxemburg veröffentlicht hatte. Sein in Solingen gedrucktes Buch über Luxemburgs Akkumulationstheorie ist weltweit das erste Buch über diese beliebte und charismatische kommunistische Politikerin nach ihrer Ermordung durch Rechtsradikale am 15. Januar 1919. Wie beliebt sie gerade auch im Bergischen Land war, zeigt die Tatsache, dass das „Lokal des Herren Ernst Butzmühlen“ im Mai 1911 in Haan anlässlich einer „Volksversammlung“ mit der „Genossin Dr. Rosa Luxemburg-Berlin brechend voll war“ – so der Bericht in der Haaner „Volks-Zeitung“. Zweitens war Solingen der Ort, an dem Richard Sorge seine Freundin Christiane Gerlach am 7. Mai 1921 geheiratet hatte. Ihre Heirat hatten beide nicht freiwillig vollzogen, denn Sorge stand unter polizeilicher Beobachtung. Er fürchtete nämlich wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ und „wilder Ehe“ aus Solingen rausgeschmissen zu werden. Als Trauzeugin fungierte Hedwig Gotthelf, seine Vermieterin aus Remscheid, bei der er vor seiner Solinger Zeit gewohnt hatte und die gleichzeitig eine linke jüdische Zionistin war. Erst nach der Hochzeit am 25. Mai 1921 hatte sich Christiane Sorge polizeilich in der Wohnung ihres neuen Ehemannes am Wieden 19 angemeldet.

Auch der dritte Grund, weshalb sein Solingen-Aufenthalt für ihn wichtig war, hängt mit juristischer Repression zusammen. Am 28. September 1922 wurde Richard Sorge von der III. Strafkammer des Landgerichts in Elberfeld zu einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Mark verurteilt, da er in einem Artikel vom 2. Januar 1922 in der „Bergischen Arbeiterstimme“ Mitglieder eines Schwurgerichts verächtlich gemacht und sie in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt habe.

Dieser Prozess in Elberfeld war Sorges erster öffentlicher Konflikt mit der deutschen Justiz und bei juristischen Konflikten musste jemand wie Sorge äußerst vorsichtig sein. Schon in seiner Solinger Zeit hatte er sich nach eigener Auskunft heimlich mit General Jan Karlowitsch Bersin aus der Sowjetunion getroffen. Er war GRU-Chef und Sorges späterer Vorgesetzter als Spion in Shanghai und Tokio. Wer als Spion arbeitete, musste es höllisch vermeiden, irgendwann und irgendwo gerichtlich erfasst zu werden. Nur einen Tag nachdem Richard Sorge am 28. September 1922 in Elberfeld verurteilt worden war, meldete er sich in Solingen am 29. September 1922 polizeilich ab und zog nach Frankfurt um. Hier erwischte ihn (ausgerechnet) am 1. Mai 1923 der Gerichtsvollzieher und Richard Sorge musste bei Androhung von Pfändung vieler Bücher aus seiner Bibliothek die Strafe von 5000 Mark bezahlen. Am 28. Januar 1921 hatte Richard Sorge an seinen Freund Erich Correns geschrieben: „Unendlich viel Regen fällt, fällt mit Nebel und ganz kalten Dingen vom Himmel herunter.“ Spätestens bei dieser Briefstelle weiß jeder Solinger, dass Richard Sorge nicht mehr in Aachen, sondern tatsächlich im Bergischen Land angekommen war, ist doch diese Region die regenreichste Gegend Deutschlands.

Der Autor Prof. Jörg Becker ist Gesellschaftswissenschaftler. Bis 2020 saß er für die Linke im Solinger Stadtrat.

(Solingen)