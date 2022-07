Kurioser Vorfall in Ratingen : Polizei blitzt Radfahrer mit mehr als 60 km/h

Ratingen In Ratingen ist ein viel zu schneller Radfahrer mit einer Geschwindigkeit von 62 Kilometern pro Stunde in eine Blitzerfalle gerast. Ob es sich um einen verirrten Teilnehmer der Tour de France oder schlicht um einen übermotivierten Freizeitsportler handelte, konnte die Polizei nicht herausfinden.

(kle) Das kommt auch nicht alle Tage vor. Am Donnerstag hat die Polizei einen erheblich zu schnell fahrenden Radsportler geblitzt. Der Mann war mit 62 km/h an der Messstelle vorbeigerast. Erlaubt sind 30 Kilometer pro Stunde. Zwischen 8.30 und 11.30 Uhr hatten die Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann mit ihrem Messgerät ESO 8.0 Stellung an der abschüssigen Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Ratingen kurz vor der Einfahrt eines Reiterhofes bezogen.