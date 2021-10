Landesmuseum in Hösel lädt ein : Auf den Spuren berühmter Oberschlesier

Landesmuseum in Hösel lädt ein

Hösel Nicht nur Geschichtsinteressierte kommen hier auf ihre Kosten: Bei einer Entdeckungstour in Köln geht es auf Spurensuche von drei oberschlesischen Persönlichkeiten, die so manche Überraschung bereithält.

Das Oberschlesische Landesmuseum lädt für Dienstag, 12. Oktober, zu einer organisierten Exkursion nach Köln ein. Kein zufälliges Datum, denn genau auf den 12. Oktober fällt der 130. Geburtstag der Philosophin Edith Stein . Sie ist eine der Persönlichkeiten, denen in der Domstadt nachgespürt werden kann.

Zum Mittagsimbiss geht es in ein Mangal-Döner-Restaurant. Weltmeister Lukas Podolski wird seit jeher mit seinem Jugendverein 1. FC Köln verbunden, hat sich hier ein zweites Standbein geschaffen und ist Teilhaber.

Museumsdirektorin Andrea Perlt erklärt: „Geschichte zum Anfassen ist das Ziel. Wir möchten mit unserem neuen Exkursionsangebot Appetit machen, oberschlesischen Themen auch außerhalb des Museums und vor Ort nachzuspüren, denn in unserer Umgebung finden sich viele unmittelbare Anknüpfungspunkte. Dafür bieten sich die Persönlichkeiten, die wir in unserer Sonderausstellung „Bewegte Leben“ vorstellen, wunderbar an. Wir haben aber auch noch viele Ideen für weitere Exkursionen.“