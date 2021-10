Oktoberferien in Ratingen : Volles Programm im Jugendzentrum Lux

Superfly-Trampolin ist eines der Ausflugsziele in den Ferien, organisiert vom Lux. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ratingen Das städtische Jugendzentrum Lux an der Turmstraße 5 bietet in den Herbstferien jede Menge Programm für Kinder und Jugendliche an.

(RP) Da kommt auch für Kinder, die nicht verreisen, garantiert keine Langeweile auf: Auf dem Programm stehen insgesamt 14 verschiedene Kurse und Aktionen, darunter auch ein paar Schnupperangebote, um Neues auszuprobieren. So gibt es zum Beispiel in der ersten Ferienwoche vom 11. bis 15. Oktober einen Streetmagic-Zauberworkshop, einen zweitägigen Hip-Hop-Tanzkurs, einen Musikvideo-Workshop, einen Kochkurs, einen Nähkurs und einen Kreativworkshop, in dem Filzpuppen genäht werden.

An Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren richtet sich der Kurs „Sport&Fun“, der aus drei Ausflügen zu angesagten Freizeitstätten besteht, nämlich zum Trampolin-Superfly, zur Easy Climb Kletterhalle und zum Schwarzlicht Minigolf.

Auch in der zweiten Ferienwoche vom 18. bis 22. Oktober gibt es Programm satt, so zum Beispiel Hula Hoop-Fitness für Kinder, einen Fotokurs, einen Rap-Workshop und zwei Malworkshops. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren wird eine Bastelwerkstatt zum Thema „Halloween to go“ durchgeführt.

Einige der Angebote werden durch die Programme „Kulturrucksack“ und „Aufholen nach Corona“ gefördert. Somit sind sie stark vergünstigt oder sogar kostenfrei für die jungen Teilnehmer – schnelles Anmelden kann sich also lohnen.