Neues Wohngebiet in Radevormwald Karthausen: Greifvögel als Namenspaten

Die Verwaltung hatte in der Beschlussvorlage der Politik mehrere Vorschläge unterbreitet, wie die Straßen in dem neuen Baugebiet im Westen Radevormwalds benannt werden könnten. Dabei hatte man im Rathaus darauf geachtet, dass alle Namen unter einen bestimmten Dachbegriff fallen. Und so wurden den Vertretern der Fraktionen folgende Kategorien vorgeschlagen:

Sonnensystem Die Straßen, Wege oder Plätze sollten nach der Sonne und ihren Planeten benannt werden: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn etc.

Bergische Pflanzen Hier waren als Namensgeber Gewächse wie Glockenblumen, Goldhafer, Hahnenfuß, Johanniskraut, Zittergras, Dotterblumen, Bärenklau und so fort vorgesehen.

Greifvögel wie Habicht, Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Seeadler etc.

Märchenfiguren wie Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel, Rotkäppchen, Elfen, Feen etc.

Verschiedene Tiere wie Rotkehlchen, Eichhörnchen, Amseln, Spatzen etc.