Musikschule in Radevormwald Kinder der Musikschule boten ein richtig tolles Konzert

Lange hatte die Aula der Musikschule schon nicht mehr solch einen Ansturm erlebt, wie am Samstagnachmittag beim großen Frühlingskonzert von und für Kinder. Zahlreiche Eltern saßen mit ihren gezückten Smartphones rund um die improvisierte Bühne, um all das festzuhalten, was ihr junger Nachwuchs in den vergangenen Monaten erlernt hatte.