Aktion der reformierten Gemeinde in Radevormwald Vergessenes Gemüse ganz neu entdeckt

Den meisten dürften die Pastinaken vielleicht noch ein Begriff sein. Doch wie sieht es mit Portulak aus? „Portulak ist eine fleischigen Sukkulente, vitaminreich und mit einem würzigen Geschmack, die sich wunderbar für einen Salat oder eine Gemüsepfanne eignet“, erklärte Beuving. Bereits vor Monaten bot sie einen außergewöhnlichen Workshop im Gemeindehaus an und kreierte mit einigen Erzeugnissen des Unperfekt-Gartens, wie etwa der angebauten Lakritztagetes, leckere Liköre, beispielsweise einen eigenen Ouzo. Zum Start in den Frühling und somit zur neuen Pflanzsaison, sollten es nun vergessene Gemüsesorten sein. Neben den Portulaksamen, kamen auch jene der alten Urmöhre ins Beet. „Die Urmöhre war vor der uns heute bekannten Möhre hier heimisch“, verriet die Hobbygärtnerin. Unsere heutige Möhre sei aus einer Kreuzung entstanden und habe erst dadurch ihre charakteristische orange Farbe bekommen. „Früher waren alle Möhren schwarz“, stellte Beuving fest. So auch die Urmöhre, die in einigen Monaten hier aus der Erde schießen wird. Geschmacklich sei sie gar etwas süßer als die orangefarbene Variante. Ein neuer Genuss.