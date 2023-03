Politik in Radevormwald Rats-Streaming – nicht alle möchten gefilmt werden

Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) hatte sich besonders dafür eingesetzt, den Bürgern das Streaming von Ratssitzungen anzubieten. Fraktionsvorsitzender Bernd-Eric Hoffmann äußerte sich zu den noch offenen Fragen, über die in der Ratssitzungen gesprochen werden soll. So halte die Wählergemeinschaft die Anzahl von zwei Kameras für ausreichend, beispielhaft könne die Anordnung des Rats-TV in Solingen dienen. Was das Dazuschalten von Gästen angehe, so ist dies nach Meinung der UWG kein grundlegendes Kriterium.