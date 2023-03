Grundschule in Radevormwald „Wer will fleißige Handwerker sehen...“

Das Schulgebäude verwandelte sich für einen Tag in eine große Probierwerkstatt mit zahlreichen Gewerken, die in den verschiedenen Räumen den Kindern altersgerecht und mit spannenden Angeboten ihre Spezialitäten näherbrachten. Bohren, Sägen, Schnitzen und Pfeilen wurde in der Holzwerkstatt im Keller geübt, wo sich auch die meisten Väter einfanden und begeistert Sohnemann und Tochter mit ihrem handwerklichen Wissen und Können überraschten. Beim Elektromeister im Erdgeschoss wurden Kabel zusammengeführt und Licht erzeugt. An anderer Stelle bastelten die Kinder nach Anleitung hübschen Schmuck, backten Pizza oder stellten Blumenbomben aus Samen und Erde her.