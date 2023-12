Neue Grundstücke Politik gibt Grünes Licht für neues Baugebiet in Kellen

Im Fachausschuss hatten die Politiker um dieses Projekt gerungen, nun entschied sich der Stadtrat mit Mehrheit dafür, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans an der Straße Hooge Hurdt am Friedhof in Kellen einzuleiten. Die Verwaltung hatte nach Anregungen der Politik mehrere Varianten vorgestellt und diese zur Abstimmung gestellt. Schlussendlich entschied man sich für den Vorschlag, parallel zur Straße Parzellen für drei Reihenhäuser und zwei Doppelhäuser einzurichten. Mit einer markanten Ortseingrünung mit hohem Bewuchs soll deutlich gemacht werden, dass Kellen nach diesem Projekt nicht mehr wachsen soll – die Grenze ist erreicht. Die Fläche, die bislang landwirtschaftlich genutzt wird, ist rund 7000 Quadratmeter groß.