Konzert in Radevormwald Don Kosaken sorgen im Bürgerhaus wieder für Gänsehaut-Momente

Offensichtlichstes Charakteristikum der Don Kosaken ist ihr Bühnenoutfit, die breiten dunklen Pumphosen mit den seitlichen, dicken roten Streifen, sowie das einfache dunkle Oberteil, getragen mit Lederstiefeln und Gürtel. Allein optisch wirkt der Chor dadurch martialisch, nicht zuletzt auch durch die ernste Miene der Männer, die – gespielt oder nicht –, alle recht finster dreinblicken. Doch auch ihr kraftvoller Klang erzeugt bei den Zuhörern immer wieder eine Gänsehaut, etwa wenn die Solisten in tiefster Tonlage glasklar singen. Jene, die der russischen Sprache nicht mächtig sind, verstehen zwar kein Wort von dem, was gesungen wird, ausdrucksstark sind die Auftritte des Chors dennoch. So wie am Samstag im Bürgerhaus.